Тимошенко: правительство не намерено национализировать Укрпромбанк

Правительство не намерено проводить рекапитализацию при участии государства «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками «Родовид-банка».

«Для того чтобы «Укрпромбанк» привести в порядок, сегодня необходимо около 9 млрд. грн. На сегодняшний день государству, правительству войти в этот банк невозможно, поскольку таких объемов денег у нас нет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что вопрос вкладов физических лиц в «Укрпромбанке», как и в банке «Надра», будет решен в ближайшую неделю.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о возможности перевода вкладов физических лиц из «Укрпромбанка» в один из государственных банков.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

По данным на 1 апреля активы банка составляли 9,830 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,986 млрд. грн., обязательства – 12,346 млрд. грн. Уставный капитал банка составляет 1,56 млн. грн.

По данным банка, его участниками являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%. Чистая прибыль ООО «Укрпромбанк» в 2008 году сократилась в 5 раз по сравнению с 2007 годом – до 17,912 млн. грн.

Первый квартал 2009 года «Укрпромбанк» закончил с убытком 4,441 млрд. грн. против прибыли 25,804 млн. грн. в первом квартале 2008 года.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.