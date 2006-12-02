В Киеве прошел Венский бал
10:39, 02 декабря 2006Общество
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Праздничное действо длилось до 5-ти утра
В Киеве во второй раз состоялся Венский бал.
Как передает “5 канал”, пышное мероприятие, инициированное Посольством Австрии в Украине, прошло в помещении Национальной оперы.
Официально бал открыли вальсом. Кроме него, в этот вечер на паркете танцевали полонез, польку и венский вальс. Среди дебютантов светского события были как звезды отечественного шоу-бизнеса, так и известные украинские политики.
Праздничное действо длилось до 5-ти утра. Гости наслаждались прекрасной музыкой, изысканными танцами и увидели, в чем посещали балы дамы в прошлом столетии.
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