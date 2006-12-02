В Киеве прошел Венский бал

В Киеве во второй раз состоялся Венский бал.

Как передает “5 канал”, пышное мероприятие, инициированное Посольством Австрии в Украине, прошло в помещении Национальной оперы.

Официально бал открыли вальсом. Кроме него, в этот вечер на паркете танцевали полонез, польку и венский вальс. Среди дебютантов светского события были как звезды отечественного шоу-бизнеса, так и известные украинские политики.

Праздничное действо длилось до 5-ти утра. Гости наслаждались прекрасной музыкой, изысканными танцами и увидели, в чем посещали балы дамы в прошлом столетии.