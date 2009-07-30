Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,0655 грн./долл., что на 0,5% больше вчерашнего курса, продают – по 8,1836 грн./долл. (больше на 0,2%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,82-8,15 грн./долл., по продаже – 8,10-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,05%, по сравнению с 29 июля, и составляет 11,2934 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 11,5775 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,15-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,50-11,7 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 29 июля, снизился на 0,8% и составляет в среднем 0,2421 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2618 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2520 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева вырос на 0,6%, по сравнению с 29 июля, и составляет 8,0611 грн./долл., продажи – на 0,2%, до 8,1871 грн./долл. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,82-8,12 грн./долл., по продаже – 8,15-8,22 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева снизился на 0,4%, по сравнению с 29 июля, и составляет 11,3148 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 11,5695 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,16-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,53-11,7 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 29 июля, снизился на 1,12% и составляет в среднем 0,2394 грн./рубль, курс продажи – на 0,5%, до 0,2638 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,2570-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 8,05/8,24 грн., евро – 11,3/11,6 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,20 грн., евро – 11,10/11,80 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,14 грн., евро – 11,20/11,50 грн., рубль – 0,246/0,26 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 30 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,70, к евро – 10,86, к российскому рублю – 0,2451.