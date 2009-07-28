В Кировограде уже у шести человек подозревают тропическую малярию

В Кировограде за последние полторы недели зафиксирован уже шестой случай подозрения заболевания человека тропической малярией.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области, 27 июля с симптомами, характерными для данного заболевания, в инфекционное отделение городской больницы №1 была госпитализирована 23-летняя бортпроводница авиакомпании «УРГА», возвратившаяся из Республики Чад. Состояние больной - средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, 20-26 июля с аналогичным диагнозом в Кировограде были госпитализированы пять сотрудников авиакомпании «УРГА», недавно вернувшиеся из Конго и Чада.