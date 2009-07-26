Завтра в Украине дожди с грозами

Завтра в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются кратковременные дожди с грозами (ночью местами в северных областях, на протяжении суток в Крыму и местами в Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях сильные ливни), при грозах шквалы 15-20 м/с, в Крыму 25 м/с.

В Крыму и в отдельных пунктах Луганской и Запорожской областей град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 19-24°, в восточных областях и южной части ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 23-28°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 12-17°.

В Киевской области в понедельник ожидаются дожди (ночью местами сильные ливни), местами грозы и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°, в Киеве ночью 13-15°, днем 20-22°.