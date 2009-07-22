ГПУ выяснит, почему Фонд госимущества отдал стратегический причал частнику

В конце прошлой недели на пресс-конфренции в Кабинете Министров председатель Главного контрольно-ревизионного управления Николай Сивульский подтвердил решение своего ведомства в отношении кампании "Трансинвестсервис". ГлавКРУ по итогам проверки в ноябре действительно рекомендовало государству вернуть в свою собственность причалы №16 и №17. Однако Фонд государственного имущества Украины 9 июля с. г. подписал с ООО "Трансинвестсервис" договор, которым передал во владение и пользование компании причал №16 Морского торгового порта “Южный”.

УНИАН располагает копией Договора №311 «О порядке владения и использования единым целостным хозяйственным комплексом», подписанным генеральным директором ТИС Андреем СТАВНИЦЕРОМ и в. о. председателя ФГИУ Дмитрием ПАРФЕНЕНКО.

Как отмечается в документе, "предметом данного договора является договоренность сторон о порядке владения и пользования единым имущественным комплексом по перегрузке зерновых грузов на Причале №16…, с учетом интересов Государства в лице "Фонда", которое имеет свою государственную часть в едином имущественном комплексе – Причал №16". "Также предметом Договора является установление соответствующей материальной компенсации государству за владение и пользование (без права распоряжения) "Предприятием" в составе единого имущественного комплекса Причалом №16, который принадлежит к государственному имуществу".

Согласно договору, "минимальная стоимость за владение и пользование причалом составляет: 39905304,00 грн.*15%:12 месяцев = 498816,3 грн. (без ПДВ)".

Как сообщал УНИАН, В письме премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО от 24 декабря 2008 года руководитель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ заявил о необходимости вернуть государству причалы №16 и №17, находящиеся в аренде у "Трансинвестсервиса". Что послужило причиной для возникновения конфликта между ГП «Морской торговый порт «Южный» и ООО «Трансинвестсервис».

Министерство транспорта и связи Украины 13 июля с. г. заявил о незаконном владении причалами в порту "Южный" компанией "ТИС". По словам заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной администрации морского и речного транспорта Михаила ЧУБАЯ, причальные сооружения являются стратегическими объектами, и, как и акватории, не могут передаваться в частную собственность.

По данным начальника порта «Южный» Юрия КРУКА, компания «Трансинвестсервис» незаконно владеет причалами номер 16 и 17 в порту. По его словам, в результате этого только в первом полугодии этого года порт недополучил 23 млн. грн. от деятельности причала №16 и 9 млн. грн. от причала №17. По словам Ю.КРУКА, уже есть поручение премьер-министра передать эти причалы на баланс порта.

Отметим, что ранее и. о. главы ФГИУ Д.ПАРФЕНЕНКО в письме № 0-25-4660 от 6 апреля 2009 года напоминал «ТИСу», что законных оснований на использование имущества порта у компании нет.

16 июля на пресс-конференции председатель Главного контрольно-ревизионного управления напомнил, что ГлавКРУ по итогам проверки в ноябре рекомендовало государству вернуть в свою собственность причалы 16 и 17 порта "Южный". «Мы не меняли своего решения и продолжаем настаивать на том, что они (причалы 16, 17 ) должны быть возвращены государству. Все необходимые материалы переданы в Генпрокуратуру, и теперь это ведомство должно действовать», - прокомментировал ситуацию Н.СИВУЛЬСКИЙ.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 26 декабря поручила первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ и генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО разобраться в этой ситуации. Только сегодня Генпрокуратура начала расследования попытки хищения государственных причалов.

Морской торговый порт “Южный” - самый глубоководный порт, входящий в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный) и занимает одно из первых мест в стране по грузообороту (20,698 млн. тонн в 2005 году). Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и г. Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.