В МВФ сказали, что думают о запуске печатного станка в Украине

Международный валютный фонд считает неприемлемым финансирование дефицита украинского госбюджета за счет прямой эмиссии.

Об этом заявил директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины выразил благодарность за сотрудничество между МВФ и Украиной и заверил, что Украина готова выполнить договоренности, зафиксированные в Письме о намерениях, - документе, который подписывается украинской стороной для осуществления второго пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Руководитель МВФ подчеркнул, что в существующей экономической ситуации Украине срочно нужны реформы. По его мнению, ключевые такие реформы содержатся в перечне предварительных мер, которые являются составной частью Письма о намерениях.

Особую обеспокоенность Директор-распорядитель выразил по поводу инициатив, которые могут привести к уменьшению поступлений государственного бюджета или избыточного роста его расходов, которые в последнее время принимаются парламентом. По его мнению, это приведет к разбалансированию государственных финансов Украины. Также Д.СТРОСС-КАН подчеркнул неприемлемость финансирования дефицита бюджета за счет прямой эмиссии или авансового пересчета превышения доходов над расходами Национального банка.

Президент Украины согласился с собеседником, подчеркнув, что получение транша МВФ не будет способствовать быстрому преодолению кризиса Украиной без проведения быстрых реформ и поэтому он воспользуется своими полномочиями для того, чтобы необходимые изменения на уровне законодательных и подзаконных актов были осуществлены.