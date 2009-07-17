О случае в греческом посольстве знают в Брюсселе

Конфликт между греческим посольством и гражданкой Украины Валентиной МАЛЕЙ исчерпан.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил 16 июля журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

“Вчера (15 июля) посол принял нашу гражданку, как и обещал, и, как меня проинформировали, достаточно конструктивным образом конфликтная ситуация была исчерпана”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что посол Греции сообщил ему о результатах внутреннего расследования, которые подтвердили, что произошел инцидент. В то же время, было принято решение урегулировать вопрос “конструктивно, без эмоций”.

“Но мы вместе: и Украина, и Греция, и европейские партнеры должны вынести из этого конкретного примера уроки”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он также сообщил, что проинформировал европейских партнеров о досадном случае, который произошел в греческом консульстве и подчеркнул, что этот пример еще раз засвидетельствовал необходимость реализации немедленных мер с целью значительной либерализации визового режима и приближения перспективы введения безвизового режима для украинцев.

Как сообщал УНИАН, В.МАЛЕЙ в Консульстве Греции в Киеве отказали в туристической визе на основании того, что она, мол, подозрительно часто ездит в Грецию.

Консул Димитриос МИХАЛОПУЛОС, рассказала В.МАЛЕЙ, ”стукнул моим паспортом по столу, а затем рукой... И вдруг – я едва поверила собственным глазам: консул вытянул шею, вытаращил глаза и начал ко мне кривляться, растянул губы и глаза пальцами... Тогда он резко подскочил к разделявшей нас стеклянной перегородке и несколько раз стукнул по ней рукой напротив моих глаз, сначала кулаком, будто бил меня в лицо, а затем ладонью – как будто пытался дать пощечину... Я была шокирована и не могла произнести ни слова... Услышав ругательство и стук, к нам из другой комнаты выглянул какой-то консульский клерк – похоже, это был охранник, – он обеспокоено глянул на консула. Я забрала паспорт и покинула помещение”.