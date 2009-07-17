Украину осенью ждет кризис неплатежей за ЖКУ?

Украину осенью ждет кризис неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. Такой прогноз сделал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя неконтролируемое повышение тарифов на ЖКУ местными властями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по словам А.ГОЛОБУЦКОГО, кризис неплатежей будет наиболее актуальным поздней осенью, в разгар избирательной кампании. «Повышение тарифов точно не приведет к исправлению ситуации с платежами в отрасли ЖКХ. Проблема будет накапливаться и выльется поздней осенью в разгар подготовки к зимнему отопительному сезону и президентских выборов. При этом представители местных органов власти всю вину в конечном счете будут перекладывать всю ответственность на правительство, которое, в лице Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, вовремя не вмешалось в такую волюнтаристскую затею», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, Министерство ЖКХ должно занять активную и жесткую позицию относительно проблемы повышения тарифов местными властями на услуги ЖКХ. «Как минимум, чиновники ЖКХ могут дать экспертную оценку обоснованности тарифной политики. А как максимум, – возглавить процесс судебного обжалования подобных решений местных органов власти", - заявляет замдиректора АМС.

Он отмечает, что пассивная позиция МинЖКХ приводит к тому, что негатив за неадекватные решения, как в случае с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, ложится, в том числе, и на правительство. "При этом абсолютно удивляет позиция чиновников, которые не могут не понимать, что повышение тарифов выльется жестким усилением кризиса неплатежей", - подчеркнул А.ГОЛОБУЦКИЙ.