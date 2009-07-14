В Израиле обеспокоены готовностью Украины делиться ядерными ноу-хау

В Израиле с обеспокоенностью восприняли готовность украинского "Энергоатома" делиться ядерными технологиями с арабскими государствами. О таких планах заявил саудовской газете "Al-Watan" президент компании Юрий Недашкивский.

По словам председателя "Энергоатома", Киев ждет приглашения для выхода на рынки арабских стран и готов передавать богатый украинский опыт ядерных ноу-хау. В комментарии "Немецкой волне" эксперт по украинско-израильским отношениям, обозреватель телеканала "Израиль+" Евгений Сова назвал заявление Недашкивского «конкурентной реакцией» на желание России принять участие в тендере по строительству АЭС в Египте.

Украина, по мнению эксперта, предпочитает не только составить конкуренцию россиянам в египетском проекте, но и в целом закрепиться на энергорынке региона. В свою очередь в Израиле обеспокоены прежде всего вопросом безопасности: «Если Украина будет принимать участие в разработках, которые будут заподозрены в каких-то немирных целях, - могут возникнуть серьезные проблемы», - считает Сова. Вместе с тем, по прогнозу обозревателя, Киеву в ближайшей перспективе не стоит ожидать заключения каких-то серьезных контрактов в атомной отрасли, потому что количество арабских государств, заинтересованных в развитии атомной энергии и способных осилить большие расходы на реализацию таких программ ограничено. Та же богатая нефтью и газом Саудовская Аравия не имеет «атомных амбиций» и соответственно не нуждается в украинских технологиях. Поэтому, резюмирует эксперт, единственный, кто может получить выгоду от выхода Украины на рынок - это Египет, которому будет выгодна конкуренция россиян и украинцев.