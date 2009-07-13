В России обещают пролить свет на инцидент с ракетами в Севастополе

Министерство иностранных дел и Министерство обороны России обещают разъяснить инцидент с перевозкой военнослужащими Черноморского флота РФ ракет по территории Севастополя.

Такие заверения агентство УНИАН получило в ответ на письменные обращения в пресс-службы МИД РФ и Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данный инцидент.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя.

Как отметил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, “8 июля 2009 года в Севастополе были остановлены три автомобиля и группа военнослужащих ЧФ РФ, которые, грубо в нарушение Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также законодательства Украины, без согласования с компетентными органами Украины осуществляли перевозку крылатых ракет по густонаселенному району г. Севастополь”.

”Указанные действия российской стороны являются очередным свидетельством пренебрежения условий временного пребывания Черноморского флота на территории Украины, определенных двусторонними международными договорами и законодательством Украины”, - подчеркнул В.КИРИЛИЧ.

Ранее источник в Управлении МВД г. Севастополя сообщил УНИАН, что в состав задержанной сотрудниками ГАИ колонны грузовых автомашин ЧФ России входили три ракетовоза на базе автомашины «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны и пожарного спецавтомобиля.

Предъявить правоохранителям для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Однако украинские правоохранители потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без каких-либо разрешительных документов крылатые ракеты. При этом, сказал собеседник агентства, никакого согласования на эту перевозку с компетентными органами Украины не было.