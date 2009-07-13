Путин: России нужен ледокольный флот

России нужен ледокольный флот и суда уровня ледокола "Санкт-Петербург", заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе поднятия флага на ледоколе "Санкт-Петербург" на территории Балтийского завода.

"Мы не часто в последние годы спускаем на воду и поднимаем флаг нашей страны на судах такого уровня. Нам нужен ледокольный флот и такие суда и в Арктике, и на Балтике", - приводит слова премьера РосБизнесКонсалтинг. Он отметил, что суда подобного уровня необходимы по обе стороны Финского залива с учетом растущего объема грузоперевозок. "Сейчас мы говорили о необходимости углубления каналов, и когда решали вопрос, связанный с развитием этого направления деятельности именно на северо-западе, то много было сомнений. Имея в виду, что на юге нет ледовой обстановки", - сказал В.Путин.

По его словам, в ходе обсуждения выяснилось, что "здесь, на северо-западе, часто бывает даже экономически эффективнее, когда в осенне-зимний период суда стоят перед портами на Черном море и теряют на левередже".

В.Путин подчеркнул, что на северо-западе при весьма благоприятной ледовой обстановке работа идет более слаженно и эффективно, чем на юге. "Конечно, это должно быть обеспечено должным образом, в том числе и ледокольным флотом", - считает премьер.

Ледокол "Санкт-Петербург" - второй из ледоколов, решение о строительстве которых было принято в 2004г. и включено в ФЦП "Модернизация транспортной системы России". Ледокол был спущен на воду 28 мая 2008г., его ходовые испытания завершены в июне с.г. Финансирование сооружения ледоколов "Москва" и "Санкт-Петербург" осуществлялось за счет средств федерального бюджета и ФГУП "Росморпорт".