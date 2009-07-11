С появлением Интернета самоубийства сместились с понедельника на среду

Самоубийцы предпочитают сводить счеты с жизнью по средам. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного сотрудниками Калифорнийского университета (University of California) Августином Кпосова (Augustine Kposowa) и Стефании Д`Ауриа (Stephanie D’Auria).

Ученые попытались установить зависимость между числом самоубийств и временем года, а также днем недели. Исследователи изучили данные о смертности среди жителей США старше 18 лет за период с 2000 по 2004 год. Выяснилось, что среди людей указанной возрастной группы происходит около 30 тысяч суицидов в год.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что четверть всех самоубийств приходится на среду. Доля суицидов в этот день превышает средний показатель для остальных дней недели почти в два раза.

Существенных различий по числу самоубийств для различных времен года исследователи не выявили. В 26 процентах случаев суициды совершались летом, тогда как зимой свести счеты с жизнью решились 23,8 процента самоубийц.

Полученные данные противоречат результатам предыдущих исследований, которые подтверждали общепринятое мнение о том, что наибольшее число суицидов совершается в зимний понедельник. Исследователи объясняют это развитием Интернета и других средств связи, которые позволяют людям поддерживать контакт с близкими как зимой, так и в выходные дни.

Медпортал.ру