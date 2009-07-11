Выявлены хищения госсредств, предназначенных на поддержку шахт
Сообщает ГУ МВД Донецкой обл.
Правоохранительные органы Донецкой области выявили факты хищений, незаконного использования средств государственной программы по поддержке предприятий угольной промышленности и финансированию мероприятий по реструктуризации шахт на сумму около 6 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, за прошедшие полгода в этой сфере в регионе было выявлено 26 преступлений с суммой ущерба около 6 млн. грн.
Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц одного из госпредприятий, которые якобы за поставленную угольную продукцию перечислили коммерческой структуре 3,5 млн. грн. бюджетных средств, предназначенных на приобретение угля для шахтеров ликвидированных шахт.
В облУВД сообщили, что в настоящее время отрабатывается еще 27 угольных предприятий, которые получили около 2 млн. грн. средств госпрограммы.