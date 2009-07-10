Эксперт объяснил, почему к пятнице ослабела гривня

У валютного рынка сегодня почти не было времени, чтобы осознать позитивность сигнала со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в пятницу на межбанке возобновилось понижательное давление на гривню. Экономист отметил, что рынок закрылся на уровне 7,6670-7,6770 грн./долл., что соответствует ослаблению гривни на 0,24% по сравнению с закрытием четверга.

Как считает А.БЛИНОВ, обменный курс никак не отреагировал на решение миссии МВФ в Украине, которая поддержала выделение транша (окончательное решение будет принято Советом директоров МВФ). Об этом решении было объявлено ближе к концу торговой сессии, напомнил экономист. Кроме того, добавил он, новость была неоднозначной, поскольку она сопровождалась объявлением о пересмотре Фондом прогноза сокращения ВВП в 2009 г. с 8% до 14%.

Помимо этого, отметил экономист, МВФ пересмотрел ожидаемый дефицит бюджета с 4% до 6% ВВП, что означает увеличение денежной эмиссии для финансирования бюджета. Как правило, рынок воспринимает эмиссию как фактор девальвации гривни, объяснил он.

В то же время, напомнил экономист, НБУ не присутствовал сегодня на рынке, так как пятница зарезервирована для целевых аукционов. «Таким образом, гривня сегодня была лишена поддержки интервенциями», - считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, председатель Миссии Международного валютного фонда в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров Фонда увеличить следующий транш для Украины до 3,3 млрд. долларов.

«Мы сейчас начинаем процесс, который называется процесс предоставления документов Совету исполнительных директоров, мы сформулируем свои рекомендации для руководства МВФ, для исполнительных директоров, чтобы завершить второй пересмотр программы», - сказала Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша а размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый, – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.