Нафтогаз в три раза увеличил отбор российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» в июле увеличил отбор российского газа примерно в 3 раза, по сравнению с июнем.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его информации, прогнозный отбор российского газа на июль составляет около 3 млрд. куб. м.

«Фактически увеличили отбор газа. Прогнозный баланс на июль составляет около 3 млрд. куб. м», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне «Нафтогаз Украины» импортировал около 1,1 млрд. куб. м российского газа.

7 июля официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что Украина увеличила заявку на покупку газа июле в 4 раза по сравнению с июньскими объемами. По его словам, в июне отбор газа составил 33 млн. куб. м в сутки, а в июле Украина подняла заявку уже до 120 млн. куб. м в сутки.

Цена российского газа для Украины на третий квартал 2009 г. составляет 198 долл. за тыс. куб. м.