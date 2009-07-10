Для строительных афер - благоприятное время

Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ не исключает совершения на местном рынке недвижимости строительных афер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Р.ЗАСТАВНОГО, руководство города проанализировало работу строительных структур за последние месяцы и выявило, что отдельные компании, имеющие финансовые проблемы, активно рекламируют свои новостройки.

Мэр отметил, что до сих пор в Тернополе застройщики еще не скрывались со средствами инвесторов, но поскольку в других городах уже есть такие прецеденты, мэрия направила строительным организациям запросы с просьбой предоставить информацию о количестве заключенных с гражданами договоров и построенного жилья. По данным Р.ЗАСТАВНОГО, в некоторых компаниях количество сданных в эксплуатацию площадей, относительно сумм, привлеченных от людей, является минимальным.

“Анализируя данные по отрасли строительства в нашем городе, мы видим, что складывается очень непростая ситуация с завершением строительства. В некоторых случаях перспектива сдачи домов, за квартиры в которых тернополяне уже заплатили деньги, в ближайшие 3-5 лет, учитывая финансовое состояние строителей, сомнительная”, – считает Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Городской председатель Тернополя напомнил, что при мэрии уже полтора года действует “горячая” телефонная линия, по которой жители могут узнать, имеет ли та или иная фирма разрешение на строительство на конкретной улице, а отныне еще и информацию о вероятном сроке сдачи в эксплуатацию того или иного объекта, учитывая финансовое состояние компании-застройщика.

“Безразличие и халатность, с которой наши люди расстаются со своими деньгами, просто поражает. Компании массово заключили договора на продажу жилья, по которому нет разрешительных решений, но ни один из жителей не поинтересовался (наличием у компаний разрешений - УНИАН) перед тем, как вкладывать средства”, – отметил Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Мэр призвал тернополян через “горячую” телефонную линию проверять данные о строительных компаниях, услугами которых они собираются воспользоваться.