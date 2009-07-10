Тимошенко: диверсификация источников энергии - это вопрос независимости

Правительство Украины продолжает налаживать эффективное сотрудничество с другими странами в сфере энергетики

Киев. 9 июля. УНИАН. Правительство Украины продолжает налаживать эффективное сотрудничество с другими странами в сфере энергетики.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с руководством компаний Holtec International и Westinghouse. Во время беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем сотрудничестве Украины и США в энергетической сфере.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что вопросы энергетической независимости и диверсификации источников энергии чрезвычайно важны для Украины, поскольку, по ее словам, это вопрос независимости страны.

В свою очередь, руководители компаний Holtec International и Westinghouse выразили готовность продолжать сотрудничество с правительством Украины.

Во встрече также принял участие Временно Поверенный в делах США в Украине Джеймс ПЕТТИТ.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и американский концерн Holteс International заключили контракт на строительство хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на площадке ЧАЭС. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 - 52 месяца.

ХОЯТ-2 будет построено как хранилище сухого типа и предназначено для хранения отработанных тепловыделяющих сборок и отработанных дополнительных поглотителей, которые накопились за время работы ЧАЭС.

1 июля председатель Госкомитета по ядерному регулированую Елена МИКОЛАЙЧУК сообщила, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине 3,5 млн. евро на проведение независимой оценки безопасности ХОЯТ-2, а также завода по переработке жидких ядерных отходов.

В марте 2008 года «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставки ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС на протяжении 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.