В Черкассах расстреляли предпринимателя

11:24, 09 июля 2009
Общество
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Возбуждено уголовное дело

В Черкассах выстрелом из охотничьего ружья убит частный предприниматель.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области, 36-летний предприниматель рано утром 8 июля направлялся из своего дома к знакомым, во дворе которых оставил собственный автомобиль. На углу улиц Громова и Маршала Красовского мужчину встретил незнакомец, который вытащил охотничье ружье и выстрелил, после чего скрылся.

Согласно информации пресс-службы, прохожие увидели лежащего на тротуаре и истекающего кровью мужчину, и вызвали "скорую помощь", которая доставила пострадавшего в 3-ю Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Однако спасти раненого не удалось – из-за многочисленных разрывов внутренних органов человек, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении больницы.

Следственным отделом Приднепровского районного отдела в городе Черкассы УМВДУ в Черкасской области по факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Ход досудебного следствия по делу находится на контроле прокуратуры Черкасской области.

 

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