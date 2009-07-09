В Черкассах расстреляли предпринимателя

В Черкассах выстрелом из охотничьего ружья убит частный предприниматель.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области, 36-летний предприниматель рано утром 8 июля направлялся из своего дома к знакомым, во дворе которых оставил собственный автомобиль. На углу улиц Громова и Маршала Красовского мужчину встретил незнакомец, который вытащил охотничье ружье и выстрелил, после чего скрылся.

Согласно информации пресс-службы, прохожие увидели лежащего на тротуаре и истекающего кровью мужчину, и вызвали "скорую помощь", которая доставила пострадавшего в 3-ю Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Однако спасти раненого не удалось – из-за многочисленных разрывов внутренних органов человек, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении больницы.

Следственным отделом Приднепровского районного отдела в городе Черкассы УМВДУ в Черкасской области по факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Ход досудебного следствия по делу находится на контроле прокуратуры Черкасской области.