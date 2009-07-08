В Украине 662 тысячи официальных безработных и 77 тысяч вакансий

По состоянию на 6 июля 2009 г. на учете в центрах занятости находились 662,6 тыс. человек, при этом актуальными оставались 77,4 тыс. вакансий.

Об этом сообщил директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ во время интернет-конференции.

«Во всех регионах Украины значительное количество предприятий нуждается в квалифицированных рабочих, в частности, в слесарях-ремонтниках, слесарях-инструментальщиках, электросварщиках и других», - отметил он. По словам В.ГАЛИЦКОГО, не хватает медицинских работников, учителей, продавцов как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Много заявок сегодня поступает от работодателей на швей, поваров, водителей, трактористов, высококвалифицированных рабочих в судостроении.

По данным директора Государственного центра занятости, угледобывающие регионы Украины – Луганская, Донецкая и Днепропетровская области – постоянно нуждаются в квалифицированных рабочих: машинистах подземных установок, подземных рабочих, рабочих по ремонту горных выработок и т.п.

В южных регионах страны – Николаевской, Одесской и Херсонской областях - наибольшим спросом пользуются профессии сборщиков корпусов металлических судов, сборщиков-достройщиков судовых, трубопроводчиков судовых и др.

В Киеве наибольший спрос на высококвалифицированных бухгалтеров, инженеров-программистов, менеджеров, водителей автомобиля, медицинских работников.

Как сообщал УНИАН, по словам министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ, количество безработных в Украине в первом полугодии снизилось на 23%, или почти на 205 тыс. человек. В частности, за июнь количество безработных снизилось на 11%, или на 81 тыс. чел.

По данным министра, по состоянию на 7 июля на учете в центрах занятости находились 658 тыс. безработных.