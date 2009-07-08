Киевводоканал просят не злоупотреблять монополией

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) рекомендовало ОАО «АК «Киевводоканал» прекратить действия с признаками злоупотребления монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Как установило Отделение, субъект ведения хозяйства затягивал с согласованием проекта распоряжения Киевской городской государственной администрации относительно приема-передачи в коммунальную собственность территориальной общины г. Киева водопроводных сетей дома по ул. Днепровская набережная, 7.

Справка УНИАН. ОАО “АК "Киевводоканал» создано в 2001 году путем преобразования в ходе приватизации ГКО "Киевводоканал".

«Киевводоканал» обеспечивает круглосуточное снабжение питьевой водой более 2,6 млн. человек и около 3 тыс. предприятий, отведение и очистку 1,3 млн. куб. м сточных вод в сутки. Годовые объемы водоснабжения составляют 357,393 млн. куб. м, водоотвода - 369, 979 млн. куб. м.

По данным ОАО «АК «Киевводоканал», среди его акционеров - ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» - 67%, КГГА - 25,46%, ОАО «ДКД-04» - 5% и физические лица.