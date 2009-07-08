В Запорожской области произошла авария на газопроводе

В Запорожской области в результате пожара произошло вытекание газа из газопровода.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, инцидент сообщение о пожаре, ставшем причиной повреждения газопровода, поступило на "101" накануне в 12.35 из Токмака.

"Возгорание произошло в Токмаке на отрытой территории, где горела сухая трава на площади около 100 кв. м. Пожарные выехали на место происшествия и в течение нескольких минут ликвидировали возгорание, но после тушения огня выяснилось, что из-за высокой температуры расплавилась проходившая под землей в месте возгорания пластиковая труба газопровода и произошло вытекание газа", - сообщили в теруправлении МЧС.

Чтобы избежать взрыва, спасатели вызвали на место ЧП аварийную службу газовщиков, которые перекрыли трубопровод. В результате без централизованного газоснабжения остались 22 жилых дома. Сегодня на месте происшествия проводятся работы по восстановлению газообеспечения.