Римские каникулы под забором украинского консульства

Наши заграничные паспорта мы оставили в сейфе туристического автобуса - большого, двухэтажного и от этого кажущегося еще более надежным. Автобус угнали на рассвете. С нашими документами, разумеется, и даже некоторыми вещами. Римские каникулы затягивались... Естественно, в чужой стране первым делом ищешь защиты у родного консульства, функция которого – решать проблемы своих граждан. Но не тут то было...

Последний день пребывания в Вечном городе перед возвращением на родину. Раннее утро. После завтрака украинская группа с рюкзаками, сумками, чемоданами спускается к выходу из отеля, чтобы погрузить вещи в автобус и отправится на экскурсию по Ватикану. Народ прибывает, автобуса все нет. Среди туристов начинают витать слухи, дескать, автобус обокрали. Каждый сразу вспоминает о вещах, оставленных в салоне, в особенности о заграничных покупках. Начинается первая волна паники.

Вскоре истина проясняется. Она более печальна, чем слухи: наш двухэтажный автобус, еще в три часа ночи виднеющийся из окон отеля, утром бесследно исчез, его угнали. Все загранпаспорта группы (кроме двух счастливцев, накануне забравших свои документы для получения денежных переводов) оставались в его сейфе. Прибывшая полиция оптимизма не внушила, проронив между прочим, что в Риме каждые три минуты воруют авто. Руководство отеля посочувствовало нам и на некоторое время мило согласилось выделить комнатку для нашего багажа. На этом гостеприимство закончилось.

Экскурсию по Ватикану не отменили. Пока мы наслаждались папскими музеями и храмами, правда, без должного спокойствия и умиротворения в душе, руководители группы пошли искать помощи в украинском консульстве. На вопрос, где можно разместить людей, пока не решится вопрос с временными документами, в консульстве ответили, что они - не гостиница. Транспорта для отправления своих граждан на родину у них тем более не оказалось. В общем, решайте свои проблемы сами, а наше дело маленькое...

После сумбурной экскурсии нас всех собирают в отеле. Оказывается, чтобы получить временные документы на выезд из страны, мы должны предоставить в консульство украинский паспорт, удостоверяющий нашу личность. Само собой разумеется, что у туристов за границей нет необходимости в родном национальном паспорте, и он, как правило, остается дома. Вот так, не дай Бог, случись за границей какая-нибудь проблема у гражданина Украины с документами – и доказывай потом по всем инстанциям, что ты не верблюд. В общем, консульство “оказало нам большую услугу”, не став требовать от нас украинских паспортов, а довольствуясь местом прописки. Причем названную прописку каждого члена группы должен был проверить Интерпол, и если она совпадала с действительной – дать добро на выдачу временных документов.

Пятница. Вторая половина дня. Все понимают, что процесс подтверждения прописки длительный, да и заниматься нашими документами активно начнут только в понедельник. А до него, как говорится, дожить надо. Возникает ключевой вопрос – где? И тут, уже не знаю каким образом, организатором поездки удается выйти на Украинскую греко-католическую церковь, которая соглашается нам предоставить временное жилье. Мало того, от лица церкви за нашим багажом присылают небольшой бусик, чтобы мы не таскались с сумками по Риму, а самих нас встречают вечером в здании Папского Института Покровы Божьей Матери обильным ужином. Приготовленная паста, пицца и другие лакомства по вкусу не уступают блюдам из итальянских ресторанов. Как позже мне удалось узнать, все эти плотные завтраки и ужины на четыре десятка человек в течение нескольких дней готовили две хрупкие сестры. За что им огромная благодарность от всей нашей группы. Сытые, чистые, обогретые мы укладываемся спать с мыслью, что хотя государство Украина в очередной раз не проявило рвения в решении бед своих сограждан за границей, мир все же не без добрых людей.

Когда я позже спросила сестру Николаю, как они согласились принять 40 чужих людей и разделить с ними свой кров и пищу, она искренне удивилась и с безмятежной улыбкой произнесла: “Какие же вы чужие? Вы же наши родные, украинцы”. Самое удивительное, что среди нас не было, пожалуй, ни одного греко-католика… Истинно верующие люди, совершенно бескорыстные, с безграничной душевной добротой. Их почти никогда не было видно, но их забота чувствовалась повсюду. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Просыпаемся под звон колоколов. Рядом со зданием Папского Института Покровы Божьей Матери расположен греко-католический собор Святой Софии. 40 лет он является центром духовной жизни украинцев и всех верных восточного обряда в Риме. Кстати, во время своего последнего визита в Рим Президент Украины Виктор Ющенко тоже посещал этот собор, фотографировал его уникальные мозаики и обещал материальную помощь, которая так и осталась только на словах…

На следующий день после завтрака нам предоставили полную свободу действий, сказав, что в консульстве решат наш вопрос не раньше вторника. Римские каникулы продолжались. Но уже к вечеру ситуация изменилась. Все же кому-то из сильных мира сего удалось “уговорить” консульство поработать в выходные. После дня, проведенного в его стенах, временные паспорта наконец получены, вопрос с транспортом руководством группы решен, можно отправляться на родину. Служители церкви и на этот раз проявляют безграничную щедрость, снабдив нас в дорогу водой и провизией.

Все закончилось хэппи-эндом, если не считать утраченных паспортов и некоторых вещей. Но мы получили еще одно подтверждение не столько неспособности, сколько нежелания государства Украина выручать из беды своих граждан.

Анна Ященко