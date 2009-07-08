8 принципов информационной безопасности Украины

Президент Виктор ЮЩЕНКО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины.

Об этом идет речь в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Основной целью реализации положений Доктрины информационной безопасности Украины является создание в Украине развитого национального информационного пространства и защита ее информационного суверенитета.

Обеспечение информационной безопасности Украины должно осуществляться по таким принципам:

- свобода сбора, хранения, использования и распространения информации;

- достоверность, полнота и беспристрастность информации;

- ограничение доступа к информации исключительно на основании закона;

- гармонизация личных, общественных и государственных интересов;

- предотвращение правонарушений в информационной сфере;

- экономическая целесообразность;

- гармонизация украинского законодательства в информационной сфере с международным;

- приоритетность национальной информационной продукции.

В соответствии с Доктриной, для этого необходима государственная поддержка отечественного производителя информационной продукции и телекоммуникационного оборудования, национальных операторов телекоммуникаций, в частности, путем создания нормативно-правовых, финансовых, фискальных и других предпосылок для повышения их конкурентоспособности на мировом и национальном рынках информационных и телекоммуникационных услуг.

В документе отмечается, что в информационной сфере Украины выделяются такие жизненно важные интересы:

1) человека:

- обеспечение конституционных прав и свобод человека на сбор, хранение, использование и распространение информации;

- недопущение несанкционированного вмешательства в содержание, процессы обработки, передачи и использования персональных данных;

- защищенность от негативного информационно-психологического влияния;

2) общества:

- сохранение и преумножение духовных, культурных и моральных ценностей Украинского народа;

- обеспечение общественно-политической стабильности, межэтнического и межконфессионального согласия;

- формирование и развитие демократических институтов гражданского общества;

3) государства:

- недопущение информационной зависимости, информационной блокады Украины, информационной экспансии со стороны других государств и международных структур;

- эффективное взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества при формировании, реализации и коррекции государственной политики в информационной сфере;

- построение и развитие информационного общества;

- обеспечение экономического и научно-технологического развития Украины;

- формирование позитивного имиджа Украины;

- интеграция Украины в мировое информационное пространство.