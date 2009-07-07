В Запорожье могла повториться трагедия со взрывом газа?

В Запорожье в результате несанкционированного вмешательства неустановленных лиц в работу газораспределительной подстанции (ГРП) без газоснабжения остались более 1,2 тыс. домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО "Запорожгаз", сообщение о кратковременных перебоях в газоснабжении поступило в компанию 6 июля в 20.16 от жителей с ул. Чапаева.

"Аварийная служба ОАО "Запорожгаз" выехала на месторасположение газораспределительных пунктов в районе. По прибытию было обнаружено, несанкционированное вмешательство в работу ГРП 65: была разобрана предохранительно-запорная аппаратура, и произведена попытка принудительного повышения давления газа", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника цеха эксплуатации газовых сетей ОАО "Запорожгаз" Сергея ПРОСКУРИНА, на ГРП сработали предохранители и таким образом "удалось избежать чрезмерного повышения давления газа, что могло привести к отрыву пламени, загазованности помещения и к человеческим жертвам".

Согласно официальным данным ОАО "Запорожгаз", на данный момент ГРП 65 отключено, 1272 домов частного сектора остаются без газа.

Специалисты ОАО "Запорожгаз" ликвидируют последствия вмешательства в работу ГРП для возобновления газоснабжения.