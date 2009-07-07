Прокуратура Крыма обвинила сотрудника МЧС во взяточничестве
21:16, 07 июля 2009Общество
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Сумма - 1 тысяча долларов
Прокуратура предъявила крымскому сотруднику Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций обвинение в получении взятки, сопряженном с ее вымогательством.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, работник Сакского районного отдела МЧС получил 1 тысячу долларов взятки. «Такую сумму заместитель начальника отдела – начальник отдела по вопросам надзорно-профилактической деятельности вымогал за подписание паспортов временных объектов, расположенных в регионе», – отметили в прокуратуре.
Действия сотрудника МЧС квалифицированы по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
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