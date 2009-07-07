Средства Кабмина на счетах НБУ за месяц «усохли» до 4,2 млрд. грн.

В Украине монетарная база в июне текущего года увеличилась на 3,9% (с начала года – на 1,1%) – до 188,7 млрд. грн. При этом денежная масса увеличилась на 1% (с начала года уменьшилась на 8,3%) – до 472,7 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, в июне т.г. объем наличных средств вне банков увеличился на 0,1% (с начала года уменьшился на 1%) – до 153,2 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в июне уменьшился до 32,4% по сравнению с 32,7% в мае.

Объем корсчетов коммерческих банков в июне увеличился на 32,8% (с начала года – на 19,5%) – до 22,34 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в июне уменьшился на 16,9% – до 4,2 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в июне т.г., составил 11,9 млрд. грн.

Нацбанк в июне осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 8,9 млрд. грн. (с начала года – 55,8 млрд. грн.). Одновременно были проведены операции по мобилизации средств банков на общую сумму 7,8 млрд. грн. (с начала года – 39,5 млрд. грн.).

Средневзвешенная процентная ставка по операциям рефинансирования в июне составила 14,8% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 18,3%. Средневзвешенную процентную ставку по мобилизационным операциями за отчетный период Нацбанк не сообщает.

Показатель прироста вкладов населения в июне (2,7%) был большим, чем в мае и апреле (0,7 и 0,6% соответственно). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным. Увеличение объема депозитов населения в июне зафиксировано как в национальной валюте – на 2%, до 101,4 млрд. грн., так и в иностранной – на 3,4%, до 97,6 млрд. грн. В то же время кумулятивный показатель прироста депозитов физлиц с начала года все еще остается отрицательным (уменьшился на 7,7% – до 199 млрд. грн.).

Увеличение депозитов физических лиц позитивно повлияло на динамику общего объема депозитов, который в июне увеличился на 1,3% (с начала года уменьшился на 11,4%) – до 317 млрд. грн.

В июне продолжилась нисходящая тенденция в динамике депозитов юридических лиц, объем которых в этом месяце уменьшился в иностранной валюте на 9,6% – до 41,4 млрд. грн., тогда в национальной валюте – увеличился на 4,3%, до 76,5 млрд. грн.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам, в июне увеличился на 1,2% (с начала года – на 1,4%) – до 466,5 млрд. грн. благодаря росту объема кредитов в гривне на 5,2% (с начала года – на 18%).

Общий объем кредитных вложений в июне увеличился на 0,4% (с начала года снизился на 2,6%) – до 714,7 млрд. грн.

В условиях достаточной ликвидности банковской системы средневзвешенные ставки на межбанковском кредитном рынке в июне снизились с 5,3 до 4%, в том числе по кредитам овернайт – с 3,2 до 2,6%.

После снижения в апреле и мае стоимость кредитов в национальной валюте не изменилась и составила 18,5%, тогда как в иностранной валюте уменьшилась – с 9,6 до 9,4%. В то же время интегральная ставка по кредитам увеличилась с 15,7 до 16%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне в июне увеличилась с 12,5 до 13,6%, тогда как в иностранной валюте уменьшилась с 9% до 8,3%. Интегральная ставка по депозитам не изменилась и составила 11%.

В июне т.г. в госбюджет поступило 1 млрд. 007,65 млн. грн. (с начала года – 8 млрд. 440,78 млн. грн.) от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), размещенных Министерством финансов Украины. Погашение и уплата дохода по ОВГЗ с начала года составили 3 млрд. 406,33 млн. грн., в том числе основной долг – 1 млрд. 966,62 млн. грн., уплата дохода – 1 млрд. 439,71 млн. грн.

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в июне составила 19,44% (с начала года – 13,85%).