Воля-кабель не злоупотребляла монопольным положением?

АМК в расследовании против «Воля-кабель» не доказал ни одного квалифицирующего признака злоупотребления монопольным положением на рынке услуг доступа к телепрограммам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор «Воля-кабель» Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что в соответствии с основами права, нарушение законодательства считается совершенным, если точно установлены все квалифицирующие признаки такого нарушения. Однако управление по транспорту и связи АМКУ (проводившее расследование), «не приведело ни одного аргумента относительно недопущения, устранения или ограничения конкуренции, или ущемления интересов других субъектов ведения хозяйства или потребителей, или невозможности установления таких тарифов в условиях конкуренции на рынке».

По его данным, в решении АМКУ не доказано ни одного квалифицирующего признака относительно действий «Воля-кабель», которые можно было бы квалифицировать как «злоупотребление монопольным (доминирующим) положением» на рынке услуг доступа к телепрограммам в соответствии с ч. 1 и абзацем вторым ч. 2 статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

«Управление не смогло привести любых, даже формальных, аргументов относительно ущемления или дискриминации других участников рынка», - сказал А.Метельский.

Кроме того, по его мнению, выводы Управления сделаны с нарушением Методики определения монопольного (доминирующего) положения, утвержденной распоряжением самого Антимонопольного комитета Украины в 2002 г.

По мнению А.МЕТЕЛЬСКОГО, АМКУ «умышленно, вопреки нормам закона, не учел, что товарный рынок, на котором действует провайдер программной услуги, имеет другие товарные пределы, а именно – «услуга доступа к телепрограммам», как это четко определено в Законе Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку именно такие пределы объективно отображают потребительские свойства услуги". При этом, по его словам, независимость услуги доступа к телепрограммам, от технико-технологичной конфигурации телекоммуникационной проводной, беспроводной и др. сети установлена действующим законодательством Украины в отрасли телекоммуникаций, в частности, самим определением телекоммуникационной услуги.

Он также отметил, что с точки зрения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании", все провайдеры программной услуги осуществляют одинаковую деятельность, работают на одном рынке по предоставлению услуг по доступу к телепрограммам, т.е. «программной услуги», и по одним стандартам.

В то же время, по его данным, «АМКУ без правовых и других законных оснований умышленно сузил и изменил товарные пределы рынка» для определения доли конкретного провайдера («Воли-кабель» - УНИАН)», а именно: «услуга доступа к телепрограммам», на котором действуют все провайдеры программной услуги, «сужено к понятию «услуга с подключением к кабельной сети».

Таким образом, акцентировал А.МЕТЕЛЬСКИЙ, с регионального рынка услуг доступа к телепрограмм «безосновательно исключено значительное количество лицензированных провайдеров программной услуги» с различными техническими схемами доставки потребителю практически одних и тех же телепрограмм.

Так, по данным Национального совета по телевидению и радиовещанию, на конец марта 2009 года в Киеве работали 28 лицензированных провайдеров программной услуги, предоставляющих услуги населению. При этом все лицензированные провайдеры программной услуги (не зависимо от технического способа распространения сигнала – спутник, эфир, кабель, Интернет и т.д.) которые работают на любом региональном рынке и перечень которых содержится на официальном сайте Национального совета – являются конкурентами на рынке услуг доступа к телепрограммам. И число таких компаний, по словам А.Метельского, «составляет не один десяток» (по разным оценкам в Украине – 300-400 – УНИАН), что «обеспечивает потребителю возможность выбора».

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2009 года Антимонопольный комитет принял решение о наложении штрафа на компании «Воля кабель», «Киевские телекоммуникационные сети» (КТС, Киев) и ИВК (Киев) в размере 1 млн. грн. каждый за злоупотребление монопольным положением, выразившееся, по мнению АМК, в необоснованном экономически повышении тарифов в 2008-2009 гг. на услуги кабельного, аналогового и цифрового ТВ. При этом АМК принял также решение о том, что эти три субъекта занимают монопольное положение на рынке программной услуги в Киеве. Увязывание трех компаний в ходе расследования против компании «Воля кабель» в единый объект расследования АМК объясняет тем, что "компания «Воля кабель» связана отношениями контроля с ИВК и КТС", которые предоставляют программные услуги компании «Воля кабель».

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.