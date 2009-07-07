В Киеве ограбили еще один банк

В Оболонском районе столицы, на улице Фрунзе, совершено ограбление отделения банка.

Как сообщает Магнолия-ТВ, неизвестный зашел в помещение около 10.00 и стал разменивать 20 долларов. В тот момент, когда кассир потянулась за деньгами, мужчина достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, потребовал денег.

По предварительным данным, злоумышленник унес с собой порядка тысячи евро и тысячи долларов и 30 тыс. грн.