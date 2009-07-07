Памятник Мазепе рассорил полтавских художников с киевскими

Художественный совет Полтавы считает макет памятника гетману Украины Ивану Мазепе, который хотят установить в Полтаве, недопустимым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома Полтавы, отметив, что вопросу художественного и пластического решения памятника И.Мазепе было посвящено заседание Художественного совета Полтавы.

«Наконец, его членам впервые за долгое время были представлены материалы. Поражает тот факт, что модель фигуры гетмана уже утверждена Художественным советом Национального союза художников Украины, тогда как мнение полтавских художников проигнорировано. Хотя памятник устанавливают не в столице, а именно в Полтаве», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По информации горсовета, подробно обсудив скульптуру и пьедестал, художники пришли почти единогласно к решению: памятник И.Мазепе в Полтаве, однозначно, должен быть, но представленное художественно-пластическое решение является недопустимым, ведь «не отражен образ и дух величественной исторической фигуры гетмана, не воплощены оригинальные художественные мысли».

Кроме того, заместитель начальника Управления по градостроительству и архитектуре, главный художник Полтавы Михаил ШЛАФЕР сказал, что документация в установленном порядке на установку памятника до сих пор не согласована. М.ШЛАФЕР напомнил, что одним из условий решения сессии городского совета от 22 августа прошлого года по согласованию расположения памятника гетману Украины было изготовление документации в установленном порядке с максимальным сохранением элементов благоустройства.

Как сообщал УНИАН, памятник гетману И.Мазепе планируется установить в Полтаве на Соборной площади ко Дню Независимости. Решение об установке памятника было принято на внеочередной сессии городского совета 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта является Полтавская областная государственная администрация.

Однако Полтавский облсовет 25 ноября 2008 г. отказался выделять финансы на возведение монумента И.Мазепе и шведскому королю Карлу XII. На эти цели необходимо 1,5 млн. грн., и памятник было решено строить за счет спонсорских средств.

Ранее памятник планировали открыть в мае 2009 года к празднованию 300-летия Полтавской битвы.