Доллар на межбанке падает, евро - растет

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,7260/7,7545, к 12:00 цены упали 7,7075/7,7225. К закрытию ценовые уровни достигли значений 7,6710/7,6945 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсам – 7,6300/7,6500.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2447/61, к 12:00 цены снизились 0,2445/53. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2435/45. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4050 (-0,1101).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3924/26, а к 15:15 выросли 1,4023/25. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7475/10,7845, к 12:00 сузился спрэд 10,7520/10,7760. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,7520/10,7880.