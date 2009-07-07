МВД намерено предупредить посла Нигерии

Министерство внутренних дел Украины намерено предупредить посла Нигерии в Украине о недопустимости вмешательства во внутренние дела Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«МВД возмущено заявлениями посла Нигерии, который считает обвинения АДЕЛАДЖИ политизированными», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он добавил, что посла пригласят в МВД и предупредят о недопустимости таких заявлений.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Кингз Кепитал», выдвинуло обвинение пастору церкви “Посольство Божье” Сандею АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.