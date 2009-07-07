Патриарх Кирилл из-за Ющенко изменил график пребывания в Украине
13:28, 07 июля 2009Общество
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Вместе почтят память жертв Голодомора
По информации пресс-центра, 27 июля в Киеве предстоятель РПЦ не только будет иметь двадцатиминутную встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, но и вместе с ним возложит венки к двум памятникам – Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и жертвам Голодомора 1932–1933 гг.
Чтобы не отклониться от графика и успеть в этот же день отслужить молебен на Владимирской горке, провести заседание Священного Синода РПЦ и отслужить всенощную в Киево-Печерской лавре, Патриарху Кириллу придется отправиться из Москвы в Киев на полчаса ранее запланированного – в 8.30 утра по московскому времени, отметили в пресс-центре.
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