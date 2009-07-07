Патриарх Кирилл из-за Ющенко изменил график пребывания в Украине

В графике пребывания главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла в Украине произошли существенные изменения. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре визита Патриарха Кирилла в Украину.

По информации пресс-центра, 27 июля в Киеве предстоятель РПЦ не только будет иметь двадцатиминутную встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, но и вместе с ним возложит венки к двум памятникам – Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и жертвам Голодомора 1932–1933 гг.

Чтобы не отклониться от графика и успеть в этот же день отслужить молебен на Владимирской горке, провести заседание Священного Синода РПЦ и отслужить всенощную в Киево-Печерской лавре, Патриарху Кириллу придется отправиться из Москвы в Киев на полчаса ранее запланированного – в 8.30 утра по московскому времени, отметили в пресс-центре.