В Запорожье местный «мажор» на улице расстрелял двоих мужчин

В Запорожье местный житель на улице расстрелял двух мужчин.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, инцидент произошел 4 июля на ул. Союзная в Заводском районе города.

"В 17.40 в Заводский райотдел милиции Запорожья поступило сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Союзная произошла драка (в которой участвовали с одной стороны двое мужчин 1954 г.р. и 1969 г.р. , а с другой – мужчины 1978 г.р. и 1981 г.р.), в ходе которой 31-летний парень применил зарегистрированное травматическое оружие, в результате чего оба противника оказались в 5-й горбольнице Запорожья с диагнозами "многочисленные огнестрельные ранения бедра и спины" и "многочисленные огнестрельные ранения руки и спины", - сообщили в ЦОС.

По неофициальным данным, молодой человек, применивший оружие, является сыном одного из высокопоставленных чиновников Запорожья.

Официально в милиции данную информацию не подтверждают, но и не опровергают, отмечая лишь, что "на место происшествия, непосредственно после сообщения о нем, выезжала следственно-оперативная группа, материал зарегистрирован и на данный момент по нему проводится проверка с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела".