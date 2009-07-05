Погода на завтра: дожди и грозы

13:49, 05 июля 2009
Общество
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В Киеве ночью 13-15°

Завтра в Украине ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (в восточных, северо-восточных областях, а днем и в Закарпатье и Прикарпатье повсюду дожди).

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 12-17°); в южной части ночью 16-21°, днем 26-31°.

В Киевской области - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.

 

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