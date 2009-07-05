Погода на завтра: дожди и грозы

В Киеве ночью 13-15°

Завтра в Украине ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (в восточных, северо-восточных областях, а днем и в Закарпатье и Прикарпатье повсюду дожди). Ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 10-15°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 12-17°); в южной части ночью 16-21°, днем 26-31°. В Киевской области - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.

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