В Луганске врачи ставили эксперименты над людьми?

Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против 4 сотрудников, включая главного врача, одного из диспансеров Луганска по подозрению в проведении экспериментов над людьми.

Об этом Украинским новостям сообщил представитель Главного управления Министерства внутренних дел в области, пишет Украинская правда.

"Комиссия выявила в деятельности диспансера проведение испытаний на больных новых медицинских препаратов. Многие пациенты после оказанных медицинских услуг умирали", - сообщил собеседник.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что за последние 2 года лечение в диспансере прошли около 500 человек, большинство из которых платили врачам деньги не только за операции, но и за все процедуры, хотя диспансер является коммунальным.

Всего выявлено 10 эпизодов преступной деятельности в диспансере.

Дело возбуждено по ст. 364, 184 и 140 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, нарушение права на бесплатную медицинскую помощь и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками).