Соглашение о газопроводе Набукко подпишут пять стран

Межправительственное соглашение по проекту "Набукко" (Nabucco), предусматривающее поставки природного газа из бассейна Каспия в Европу в обход России, будет подписано в Анкаре 13 июля Турцией, Австрией, Болгарией, Венгрией и Румынией, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.

"Межгосударственное соглашение подпишут Турция, Австрия, Болгария, Венгрия и Румыния при политической поддержке Германии", - сказал собеседник агентства.

Проект "Набукко", оцениваемый в 7,9 миллиарда долларов, предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 20-30 миллиардов кубометров газа. Большая часть газопровода будет проложена через турецкую территорию.

Начать строительство газопровода планируется в 2011 году, поставки газа по нему - в 2014-м.

Среди потенциальных источников энергоносителей для "Набукко" называются Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Иран и Ирак. США выступают против участия Ирана в реализации "Набукко", однако поддерживают идею транспортировки газа в Европу из Ирака.

В России, строящей конкурентные газовые нити через Балтийское и Черное море, скептически относятся к шансам "Набукко" на успех.