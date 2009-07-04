Ивано-Франковский кукольный театр представил мюзикл для взрослых

Ивано-Франковский кукольный театр презентовал премьеру мюзикла для взрослых «Скрипач на крыше».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции областного академического кукольного театра имени Марийки Пидгирянки. Первый показ мюзикла «Скрипач на крыше» актеры театра создали под руководством белорусского режиссера Дмитрия НУЯНЗИНА. По словам постановщиков, на украинской сцене мюзикл Джерри Бока «Скрипач на крыше» по мотивам повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» воспроизведено впервые.

Герои мюзикла - жители села Анатовка - апеллируют к обычаям, во всем полагаясь на Бога. На сцене бедный молочник Тевье и его большая семья вертятся в повседневной рутине жизни. Самое большое его богатство - пять дочерей и мечты о небольшом достатке. Режиссер-постановщик Д.НУЯНЗИН заверяет, что приготовление к представлению продолжалось почти год. Работники театра для спектакля создавали специальные куклы, из которых самая большая имеет 4 метра. А еще - колоритные образы, яркие декорации, непревзойденная игра, пение и танцы четырнадцати актеров.

«Труппа Ивано-Франковского кукольного театра - единственная в Украине, где поют абсолютно все, - отметил режиссер, - поэтому возможно сделать этот синтез. Мы имеем танец, куклы, вокал, имеем серьезную драматическую игру и хотим, чтобы при помощи этого получилось определенное шоу».