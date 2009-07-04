Польша может продлить контракт на поставки российского газа до 2035 г. Как передает Reuters, об этом заявил советник премьер-министра Польши Дональда Туска по энергетическим вопросам Матей Возняк в интервью польским СМИ.

"Мы можем согласиться на продление контракта, сейчас подходящий момент для обсуждения этого вопроса. Благодаря этому нам не придется проводить повторные переговоры в течение ближайших нескольких лет", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

При этом он отметил, что Польша планирует к 2015 г. увеличить потребление газа почти на 30% (до 18 млрд куб. м в год) и объемы поставок будут ключевой темой переговоров с Россией.

Сейчас Польша импортирует около 2/3 всего потребляемого в стране газа из России и ведет переговоры о поставках около 2,5 млрд куб. м российского газа начиная с 2010 г.