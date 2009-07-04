Польша может продлить контракт на поставки российского газа до 2035 г.
Об этом заявил советник премьера
Польша может продлить контракт на поставки российского газа до 2035 г. Как передает Reuters, об этом заявил советник премьер-министра Польши Дональда Туска по энергетическим вопросам Матей Возняк в интервью польским СМИ.
"Мы можем согласиться на продление контракта, сейчас подходящий момент для обсуждения этого вопроса. Благодаря этому нам не придется проводить повторные переговоры в течение ближайших нескольких лет", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.
При этом он отметил, что Польша планирует к 2015 г. увеличить потребление газа почти на 30% (до 18 млрд куб. м в год) и объемы поставок будут ключевой темой переговоров с Россией.
Сейчас Польша импортирует около 2/3 всего потребляемого в стране газа из России и ведет переговоры о поставках около 2,5 млрд куб. м российского газа начиная с 2010 г.