Подельник Лозинского указал на него, как на стрелявшего

Начальник Голованевского райотдела УМВД Михаил КОВАЛЬСКИЙ, задержанный по делу о гибели жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, дал следствию показания о том, что группа причастных к событию лиц состояла из четырех человек, а стрелял в потерпевшего непосредственно Виктор ЛОЗИНСКИЙ, лишенный депутатских полномочий.

Об этом «Зеркалу недели» сообщили достоверные источники в следственной группе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации источников, М.КОВАЛЬСКИЙ начал давать показания в четверг, 2 июля.

В частности, М.КОВАЛЬСКИЙ заявил о том, что во время инцидента, кроме него самого, В.ЛОЗИНСКОГО и тогдашнего прокурора Голованевского района Евгения ГОРБЕНКО, присутствовал еще один участник, а если быть точным - участница.

Кроме того, М.КОВАЛЬСКИЙ сообщил, что выстрелы в В.Олийныка, которые стали причиной его смерти, осуществил В.ЛОЗИНСКИЙ.

Источники сообщают, что сейчас следствие проверяет достоверность этих показаний.

Ранее в четверг в интервью «Зеркалу недели» генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что следствие рассматривает версию о том, что группа лиц, причастных к гибели В.Олийныка, состояла более чем из трех человек.

«Три человека, о которых мы говорим, - милиционер, прокурор и народный депутат - были. Но мы не исключаем, что были еще и другие люди. Потому мы работаем в этом направлении. Создана следственно-оперативная группа, в которую входят работники прокуратуры, Службы безопасности. Мы отрабатываем, в том числе и версию, согласно которой были не только эти три человека, но и другие», - заявил генпрокурор.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.

Сегодня, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО в соответствии с его заявлением.