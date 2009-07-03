Доллар на межбанке пошел вниз

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,7720/7,7960 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,7725/7,7875 грн./долл. К закрытию ценовые уровни упали – 7,7270/7,7470 грн./долл.

Об этом сказано в сообщении компании «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:45 Национальный банк Укрианы вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре EUR/UAH 10,73 грн./евро, а также объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсу 7,63/7,65 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2485/0,2497 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2484/0,2492 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли текущего низа 0,2468/0,2477 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 31,2635 рублей за доллар (+0,0985).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3930/1,4025 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8780/10,9155 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8680/10,8980 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8070/10,8455 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке было куплено 181,516 млн. долл. США, продано 181,52 млн. долл. США по курсу 7,665663/7,664498 грн./долл. Евро было куплено в объеме 40,287 млн., продано – 40,722 млн. по курсу 10,855571/10,888119 грн./евро. Российских рублей было куплено в объеме 476,556 млн., продано – 385,386 млн. по курсу 0,24726/0,24858 грн./рубль.