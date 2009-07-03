ГПУ поручила людям Луценко разыскать и привести Лозинского

Следователь Генеральной прокуратуры Украины направил поручение работникам МВД установить местонахождение бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО и доставить его в Главное управление по расследованию особо важных дел ГПУ.

Об этом УНИАН сообщила начальник Департамента связей с общественностью и международных отношений МВД Украины Инна КИСИЛЬ.

По ее словам, доставить В.ЛОЗИНСКОГО необходимо для проведения с ним следственных действий по уголовному делу, возбужденному против него.

К поручению также прилагается повестка, проинформировала И.КИСИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

Между тем адвокат В.ЛОЗИНСКОГО Роман ДЕНИСЮК сегодня заявил, что не знает, где сейчас находится его подзащитный.