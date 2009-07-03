«Воля кабель» обвиняет АМК в предвзятом отношении

Антимонопольный комитет Украины отнесся предвзято к расследованию против компании «Воля кабель» (г. Киев), при этом со стороны должностных лиц АМК использовались рычаги давления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА, комментируя сегодняшнее решение АМК.

Как сообщалось, сегодня Антимонопольный комитет принял решение о наложении штрафа на компании «Воля кабель», «Киевские телекоммуникационные сети» (КТС, Киев) и ИВК (Киев) в размере 1 млн. грн. каждая за злоупотребление монопольным положением, выразившееся, по мнению АМК, в необоснованном экономически повышении тарифов в 2008-2009 гг. на услуги кабельного, аналогового и цифрового ТВ. При этом АМК также сегодня принял решение о том, что эти три субъекта занимают монопольное положение на рынке программной услуги в Киеве. Увязывание трех компаний в ходе расследования против компании «Воля кабель» в единый объект расследования АМК объясняет тем, что «как выяснил АМК» (цитируем по официальному пресс-релизу), компания «Воля кабель» «связана отношениями контроля с ИВК и КТС», которые предоставляют программные услуги компании «Воля кабель».

По данным А.СИГДЫ, данное исследование АМК «использовалось как рычаг влияния на компанию со стороны временно обладающими властными полномочиями должностных лиц» комитета. По ее мнению, об этом говорит тот факт, что еще до вынесения решения АМК по данному исследованию и до рассмотрения вопроса, в прессе появились соответствующие комментарии «источников из АМК», что указывало на «предопределенность заранее принятого» решения Антимонопольного комитета.

А.СИГДА также отметила, что «еще с конца позапрошлого года», когда компания по собственной инициативе подала в АМК расчет себестоимости услуг, и до сегодняшнего дня, когда после многотомной переписки и необоснованных обвинений в прессе в адрес компании «Воля кабель», которые наносили существенный вред репутации компании, «чиновниками Комитета оказывалось и продолжает оказываться систематическое давление на компанию, выставляются требования дополнительных условий или же дополнительных выгод для должностных лиц» (не названы – УНИАН).

По словам А.СИГДЫ, компания «Воля кабель» осуществляет хозяйственную деятельность по праву, предоставленному Конституцией Украины, действующим законодательством Украины, которое устанавливает и защищает свободу предпринимательской деятельности. Поэтому она считает, что государственный контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции должен происходить в соответствие с нормами материального и процессуального права.

А.СИГДА сообщила, что компания «Воля кабель», как субъект предпринимательской деятельности, работающая в условиях жесточайшей рыночной конкуренции, «заинтересована в предотвращении, выявлении и прекращении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции», и с этой целью максимально способствовала проведению исследования, предоставляя детальную информацию по ценообразованию, рыночной ситуации и другим направлениям, связанным с предоставлением услуги доступа к телевизионным программам.

«Компания надеялась, что такое взаимодействие послужит объективному исследованию рынка и конкурентной среды», - отметила А.СИГДА.

Однако, по ее словам, такого не произошло, и Комитет «с непонятной легкостью отбросил все позитивные наработки нескольких лет сотрудничества» с предприятиями отрасли и их объединениями, когда обычной практикой были регулярные тематические рабочие встречи по проблемным вопросам. Подходы в понимании структуры региональных рынков услуг доступа к телепрограммам и положению участников определялись, в первую очередь, высокотехнологичным уровнем услуги, объективными процессами развития отрасли телекоммуникаций, опытом европейских стран и обязательствами Украины, как участника международных соглашений в сфере трансформации мирового информационного пространства.

«Предвзятое отношение к компании, которое отражается в бесконечной череде запросов, проверок и встреч, половина из которых были отложены из-за полной неготовности представителей Комитета, убеждает нас в том, что целью данного дела никогда не было желание Комитета исследовать реальное положение дел на рынке предоставления программной услуги», - отметила А.СИГДА.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.