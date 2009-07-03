Курс доллара в обменниках Киева

С 30 июня по 3 июля средний курс покупки наличного доллара в украинских банках повысился на 1,6% и составляет 7,81 грн./долл., продажи – на 1,8%, до 7,90 грн./долл.

Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 1,5% и сегодня составляет 10,89 грн./евро, продажи – на 1,9%, до 11,14 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 30 июня по 3 июля повысился на 0,9% и сегодня составляет 0,2367 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2512 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,80 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. За неделю курс покупки увеличился на 1,4%, продажи – на 1,8%.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,90 грн./евро (курс повысился на 1,2% по сравнению с 30 июня), продажи – 11,14 грн./евро (курс повысился на 1,8%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,3% с начала недели и составляет в среднем 0,2369 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2530 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,75/7,88 грн., евро – 10,90/11,20 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,70/7,88 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,80/7,89 грн., евро – 10,85/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 3 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6384, к евро – 10,731188, к российскому рублю – 0,24541.