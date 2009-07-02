В Украину прибыл фрегат ВМС Франции «Монкалм»

В порт Одессы сегодня с неофициальным визитом прибыл противолодочный фрегат Военно-М Сил Французской Республики «Монкалм», сообщили агентству УНИАН в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Украины. По информации командования украинских ВМС, ожидается, что во время пребывания в Одессе французские моряки во главе с командиром корабля капитаном 1 ранга Т.ЛОКАРТОМ посетят с протокольными визитами штаб Западной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины, местные органы власти, осмотрят выдающиеся места города.

3 июля члены экипажа фрегата ВМС Франции примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу. В субботу французские моряки организуют на своем корабле “День открытых дверей”, во время которого ознакомят военнослужащих местного гарнизона, одесситов и гостей города с обустройством фрегата и условиями службы экипажа. Французские моряки также примут участие в праздновании Дня флота Украины.

Визит фрегата «Монкалм» в Одессу продлится до 6 июля.

Справка УНИАН. Длина противолодочного фрегата «Монкалм» - 139 м, ширина - 14,82 м. Экипаж корабля составляет 242 человека.