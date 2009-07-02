Акция протеста против освобождения Вакарчука состоится во Львове

3 июля, в 12.00, на площади возле здания Львовского областного совета начнется акция протеста против освобождения Ивана ВАКАРЧУКА от должности министра образования и науки Украины.

Об этом информируют организаторы акции - члены Студенческих братств высших учебных заведений Львова.

«23 июня 2009 года в Верховной Раде Украины состоялось «выступление» Д.ТАБАЧНИКА с проектом постановления «Об освобождении И.ВАКАРЧУКА от должности министра образования и науки Украины» из-за того, что И.ВАКАРЧУК внедрил ВНО и заставил всех украинцев учить украинский язык», - говорится в листовках, которые распространяют организаторы акции и призывают львовян присоединиться к их протесту.

В свою очередь, просветительское сообщество Львовской области выступило с открытым письмом-обращением в защиту министра образования и науки Украины И.ВАКАРЧУКА.

«Опрос общественного мнения показал, что именно реформы в образовании и, в частности, реформу поступления в высшие учебные заведения граждане Украины воспринимают как одну из самых успешных за всю историю независимости нашего государства. Во всех международных аналитических отчетах независимое тестирование считают наибольшим достижением украинского общества на пути к утверждению таких определяющих демократических принципов в образовательной политике, как принцип прозрачности и равный доступ к качественному образованию», - говорится в тексте письма, переданного в СМИ.

Авторы обращения отмечают, что «представители партий и отдельные депутаты не прислушиваются к голосу общества, которое доверило им достойно защищать свои интересы», в то время когда украинское общество голосом нынешнего выпускника Фурсовской сельской школы Киевской области Саши СОБОЛЯ, который набрал 200 баллов по всем предметам, заявило, что «именно ВНО дает огромный шанс для всех умных детей Украины выбиться в люди, независимо от региона или финансов».

Под письмом поставили свои подписи, в частности, В.ВЫСОЧАНСКИЙ, и.о. ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко; А.БОКОТЕЙ, ректор Львовской национальной академии искусств; П.ХОБЗЕЙ, начальник Главного управления образования и науки Львовской ОГА; И.КОПИЧ, ректор Львовской коммерческой академии; о. д-р Б.ГУДЗЯК, ректор Украинского католического университета; И.ГУСАК, проректор по научной работе Львовского института экономики и туризма; Л.СЕРЕДЯК, директор Львовского регионального центра оценивания качества образования и др.