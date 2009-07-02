Возмущенные вкладчики пикетировали филиал Укрпромбанка в Черновцах

21:34, 02 июля 2009
Общество
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УПБ - с списке на рекапитализацию

С плакатами «Учредителей «Укрпромбанка» – к уголовной ответственности за хищение депозитных денег!», «Укрпромбанк» – верни нам деньги» и тому подобное около 30 вкладчиков в Черновцах пикетировали филиал Украинского промышленного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие направили обращения временной администрации «Укпромбанка» в Киеве, Нацбанку, премьер-министру, Президенту, Генеральной прокуратуре с требованием после завершения 21 июля моратория на удовлетворение требований кредиторов обеспечить возвращение им вкладов из этого банка.

С пикетирующими встретилась заместитель управляющего Черновицким филиалом «Укрпромбанка» Людмила ПОГОРИЛКО. Она сообщила, что «Укрпромбанк» «является в списке на рекапитализацию государством, но процесс приостановился, поскольку банк имеет внешние долги – 120 миллионов долларов».

По словам Л.ПОГОРИЛКО, в Черновцах вкладчикам банка предлагают заключать новые депозитные соглашения по высшей процентной ставке, однако предупреждают, что новые вклады уже не будут подпадать под выплаты Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

 

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