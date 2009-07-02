СБУ обеспечивает защиту свидетелей по "делу Олейника"

Служба безопасности Украины обеспечивает защиту свидетелей в рамках расследования дела о причастности народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО к убийству в Кировоградской области.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наши специалисты входят в состав следственно-оперативной группы, и мы выполняем по поручению следователей все оперативно-технические меры. Работа ведется очень активно, и те решения, которые приняла Генеральная прокуратура, очень содействуют следствию, но вторая линия работы, по которой мы работаем вместе со следователями прокуратуры – это защита свидетелей, работа с гражданами. Для нас это главная забота, чтобы люди верили правоохранителям, которые приехали от Президента из Киева», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Глава СБУ считает одним из важных направлений работы в рамках расследования этого резонансного дела вернуть доверие людей к правоохранительным органам, а также обеспечить защиту наиболее ценных свидетелей по этому делу. «В этом деле будет еще многое сделано и именно благодаря сотрудничеству с людьми, с теми, кто на месте видел это преступление», - добавил он.

В тоже время В.НАЛИВАЙЧЕНКО отказался комментировать меры, предпринимаемые в отношении проверки причастности В.ЛОЗИНСКОГО к этому преступлению. «Такие комментарии может дать только следователь, который ведет это дело», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

По поручению Президента Генпрокуратура 25 июня создала оперативно-следственную группу для расследования этого дела, в состав которой включены работники центральных аппаратов СБУ и МВД Украины.

1 июля в отношении В.ЛОЗИНСКОГО было возбуждено уголовное дело и направлено представление в Верховную Раду о привлечении депутата к уголовной ответственности и взятии под стражу.