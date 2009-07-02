Доллар на межбанке продолжает расти

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке сохранился восходящий тренд по доллару. К закрытию торгов по доллару США ценовые уровни составили 7,7570/7,7735 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 17:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой и продажей валюты по курсу 7,61/7,65 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2477/0,2489 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись – 0,2490/0,2498 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли текущего максимума – 0,2492/0,2500 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,1650 рублей за доллар (+0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4094/1,4096 долл./евро, а к 16:00 понизились – 1,4010/1,4012 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8735/10,9085 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 10,9270/10,9520 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,8740/10,9065 грн./евро.