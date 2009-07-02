Досрочно в день обращения депозит отдали в 8 банках из 20 - эксперимент

8 из 20 банков с наибольшими депозитами населения досрочно вернули деньги в день обращения к ним. Таковы результаты эксперимента, который был проведен в мае-июне бюро журналистских расследований «Свідомо» с помощью киевского бизнесмена.

Эксперимент был задуман с целью проверить, как банки придерживаются отмены 12 мая Национальным банком Украины моратория на досрочное возвращение вкладов.

Сразу после этого журналист Виктор ЗАБЛОЦКИЙ положил на месяц по восемь тысяч гривен в двадцать банков с наибольшими на тот момент вкладами населения (за исключением банков, где была введена временная администрация или банков, которые обратились к правительству с просьбой выкупить их). Деньги выделил бизнесмен, который осенью прошлого года не мог получить депозиты в банке "Надра".

Через две недели после открытия депозитов журналист обратился в банки с просьбой отдать деньги досрочно.

В день обращения деньги вернули: "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Правекс-Банк", "КредоБанк", "Альфа-Банк", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "ПУМБ".

Через один день после обращения деньги отдал "Укрсоцбанк", через два – "Укрсиббанк" и банк "Форум", через четыре дня – банк "Дельта". Такая возможность была прописана в договоре с этими банками. Самое длительное предупреждение о намерении забрать деньги досрочно - за 7 дней – требовал договор с "VAB-". Поэтому журналист решил дождаться окончания депозита в этом банке.

Хотя это не было предусмотрено договорами, семь дней на рассмотрение заявления о досрочном возвращении попросил "Универсал-Банк", 10 дней – "Киевская Русь". Две недели заявление о досрочном снятии рассматривал "Донгорбанк". В "Ощадбанке" посоветовали обращаться с письменным заявлением в центральный офис да еще и иметь уважительную причину. После жалобы в подразделение высшего уровня отделению приказали отдать деньги. Но когда журналист пришел во второй раз, оказалось, что в кассе нет восьми тысяч гривен. Журналист также решил дождаться окончания месячного срока в этих банках.

С разными объяснениями не отдали деньги досрочно в "Брокбизнесбанке", "Південном" и "Кредитпромбанке", хотя это не было предусмотрено договорами.

Но в конце концов после окончания депозита все банки из двадцатки отдали деньги и заплатили проценты - от 18 до 22% годовых. Деньги были возвращены бизнесмену.